Тихонов назвал позором возвращение Дзюбы в сборную

Бывший биатлонист Александр Тихонов недоволен, что в сборную России вернулся Артем Дзюба.

«Это же позор! Если у нас за столько лет не подготовили больше никого. На безрыбье и рак – рыба, на безводье и *** – фонтан. Обсуждаем будто Марадону или Пеле. У нас 36-летний Дзюба, выше никого нет.

Что за футбол у нас такой, если он лучший? Тихонов лучший был в биатлоне, лучший до сих пор, но это понятно. А здесь-то что? О чем тут говорить?

Ну, вызвали, ради бога, но ладно бы Дзюба забивал там – на чемпионатах мира, Европы. А у нас-то кому забивать? Я иногда из любопытства смотрю российский футбол минут 20, но разве это футбол? Может, мы еще доживем до того, что Дзюбу и в 50 лет никто не превзойдет.

Вот Овечкин – это я понимаю. Он тоже уже не мальчик, но на каком уровне он играет! Это совсем другое, а не российский футбол», – сказал 4-кратный олимпийский чемпион Тихонов.