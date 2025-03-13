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Тихонов назвал позором возвращение Дзюбы в сборную

Сегодня, 19:20
8

Бывший биатлонист Александр Тихонов недоволен, что в сборную России вернулся Артем Дзюба.

«Это же позор! Если у нас за столько лет не подготовили больше никого. На безрыбье и рак – рыба, на безводье и *** – фонтан. Обсуждаем будто Марадону или Пеле. У нас 36-летний Дзюба, выше никого нет.

Что за футбол у нас такой, если он лучший? Тихонов лучший был в биатлоне, лучший до сих пор, но это понятно. А здесь-то что? О чем тут говорить?

Ну, вызвали, ради бога, но ладно бы Дзюба забивал там – на чемпионатах мира, Европы. А у нас-то кому забивать? Я иногда из любопытства смотрю российский футбол минут 20, но разве это футбол? Может, мы еще доживем до того, что Дзюбу и в 50 лет никто не превзойдет.

Вот Овечкин – это я понимаю. Он тоже уже не мальчик, но на каком уровне он играет! Это совсем другое, а не российский футбол», – сказал 4-кратный олимпийский чемпион Тихонов.

  • 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
  • Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
  • У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем
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Комментарии (8)
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Тинез Розоп
1741883156
Обесценили само имя сборная. Отказывется играть и идёт в бабское наряжается, другой дрочит на видео…(тоже позор) (((
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sochi-2013
1741884127
Пропиарился отмороженный. Кто бы еще и когда вспомнил быдлониста? Я уж грешным делом на Тишу подумал.
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рылы
1741884978
косорыловки палёной перебрал. к царю в палату срочно!
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JIEGEHDA
1741885507
А кого ещё? Тюка травма . Соболь никакой. Остаётся нап ЦСКА
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russkiisergei
1741885623
тихонов реально спился?
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кайрос
1741885658
Тихонов: «Дзюба – больной человек, этого болвана надо отправить на фронт»...Дзюбу надо лишить футбола, он же занимается онанизмом, кто ещe из нас маразматик?» – сказал Тихонов.Гы гы https://bombardir.ru/news/706684-tihonov-******-bolnoy-chelovek-etogo-bolvana-nado-otpravit-na-front
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АК 68
1741886301
Карпин Дзюбу специально пригласил, т.к. если он забьёт и побьёт рекорд, чтобы все поугарали над ним - ведь кому он забивал:Танзании, Мальте, Люксембургу, Зимбабве.
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