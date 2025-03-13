«Рекорды – дело второстепенное»: представитель Дзюбы прокомментировал возвращение игрока в сборную

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, высказался о вызове игрока в сборную России.

«Эмоции какие‑то невероятные, если честно. Такое ощущение, будто меня самого вызвали в сборную, а не Артема. Последние полгода находились в активном контакте с РФС, поэтому хочется от себя лично сказать огромные слова благодарности всем, кто принял это решение. Российскому футбольному союзу, в том числе его руководству, а также тренерскому штабу сборной. Я думаю, Артем действительно заслужил этот вызов своей игрой в последних матчах. Он уже четыре игры подряд забивает голы, в трех играх из них – в весенней части чемпионата и кубка. Поэтому, мне кажется, здесь все объективно.

Понятно, что существовал этот некий возрастной потолок. Здорово, что сделали такое исключение. Потому что, повторюсь, мне кажется, Артем своей игрой, текущей формой этот вызов абсолютно заслужил. Дальше посмотрим, выйдет ли он, сыграет ли он, получится ли забить или нет. Артем безумно счастлив и не может до сих пор поверить во все происходящее.

Сегодня очень‑очень радостный день для всех нас, для его семьи, для поклонников Артема, для всей нашей большой команды. Поэтому еще раз всех с этим поздравляю. Впрочем, это только полдела: теперь надо выйти в майке сборной и сыграть. Я знаю, что Артем мечтает услышать гимн России в футболке национальной команды.

Все рекорды – это уже дело какое‑то второстепенное, потому что прежде всего есть возможность вновь приехать на сборы, надеть майку сборной, услышать гимн. Надеюсь, будет полный стадион на «Динамо». Вот это самое главное. Сейчас важно без травм пройти матч с ЦСКА, сборы и подготовиться хорошо к этим матчам. Понятно, что всем всегда хочется играть с сильными соперниками и в официальных матчах, но, к сожалению, пока сборная официальных матчей играть не может, поэтому надо довольствоваться тем, что есть.

Когда забрезжил лучик надежды, что это произойдет, честно говоря, во все это верилось с опаской. Знаете, я как будто вернулся в период трансферного окна, когда ведешь какие‑то переговоры и все время ждешь, что вот‑вот сегодня тебе позвонят и скажут какое‑то решение. И вот когда сегодня Артем рассказал, что ему позвонил Валерий Георгиевич и они хорошо поговорили, обсудили возможность его вызова на предстоящий сбор, у меня отлегло, и стало как‑то очень радостно на душе.

Поэтому еще раз всех поздравляю, и еще раз всем огромное спасибо. В первую очередь – РФС и главному тренеру. Потому что для него это, уверен, было непростое решение. Но здорово, что оно принято. Будем теперь ждать матча «Акрона» и ЦСКА, а затем уже предвкушать товарищеские матчи против Гренады и Замбии», – сказал Гольдман.