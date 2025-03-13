Дзюба – о звонке от Карпина: «Думал, мне это приснилось, я просто обалдел»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о возвращении в сборную России.
«Сегодня позвонил Валерий Карпин, обозначил свою позицию, мне было приятно и неожиданно. Я просто обалдел. Минут 20 смотрел в одну точку, думая, что мне это приснилось.
Мы проговорили минуты 2-3, был нормальный хороший разговор. Надеюсь, мне хватит сил. Главное – не заплакать на гимне, а то могу развалиться.
Я стал первым игроком «Акрона», вызванным в сборную России. Первым, но не последним.
Внутри у меня шок, фейерверк. Много эмоций», – сказал Дзюба.
- 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
- Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
- У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.
Источник: телеграмм-канал «Акрона»