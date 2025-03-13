Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба – о звонке от Карпина: «Думал, мне это приснилось, я просто обалдел»

Дзюба – о звонке от Карпина: «Думал, мне это приснилось, я просто обалдел»

Сегодня, 17:40
3

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о возвращении в сборную России.

«Сегодня позвонил Валерий Карпин, обозначил свою позицию, мне было приятно и неожиданно. Я просто обалдел. Минут 20 смотрел в одну точку, думая, что мне это приснилось.

Мы проговорили минуты 2-3, был нормальный хороший разговор. Надеюсь, мне хватит сил. Главное – не заплакать на гимне, а то могу развалиться.

Я стал первым игроком «Акрона», вызванным в сборную России. Первым, но не последним.

Внутри у меня шок, фейерверк. Много эмоций», – сказал Дзюба.

  • 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
  • Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
  • У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.

Еще по теме:
«Рекорды – дело второстепенное»: представитель Дзюбы прокомментировал возвращение игрока в сборную
Реакция Генича на возвращение Дзюбы в сборную
Дзюба рассказал о беседе с Карпиным перед вызовом в сборную: «Меня трясет как пацана, шок» 6
Источник: телеграмм-канал «Акрона»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр.Т.
1741877910
Ну по факту из Российских центрфорвардов лучший на данный момент Соболев некакущий, Тюкавин травмирован
Ответить
...короче
1741879348
...много Дзюбов, надоедать начинают...
Ответить
Mirak92
1741879452
Мостовой на денёк смотрю подвинулся
Ответить
Главные новости
Реакция Генича на возвращение Дзюбы в сборную
18:05
Дзюба – о звонке от Карпина: «Думал, мне это приснилось, я просто обалдел»
17:40
3
Фото«Бавария» продлила контракт с Киммихом
17:25
УЕФА назвал игрока недели в Лиге чемпионов
17:18
3
Дзюба рассказал о беседе с Карпиным перед вызовом в сборную: «Меня трясет как пацана, шок»
17:08
6
КДК отменил удаление Якимова в матче с «Зенитом»
17:01
4
Заявление «Факела» после наказания матчем без зрителей
16:56
10
Карпин прокомментировал решения по Алексею Миранчуку и новичкам
16:31
2
В КДК отреагировали на высказывания Семака после игры с «Факелом»
16:26
10
Реакция Мостового на вызов Дзюбы в сборную
16:17
4
Все новости
Все новости
«Рекорды – дело второстепенное»: представитель Дзюбы прокомментировал возвращение игрока в сборную
18:25
КДК отменил удаление Якимова в матче с «Зенитом»
17:01
4
Заявление «Факела» после наказания матчем без зрителей
16:56
10
В КДК отреагировали на высказывания Семака после игры с «Факелом»
16:26
10
Зять Смородской наказан после матча с «Зенитом»
16:17
2
Реакция Мостового на вызов Дзюбы в сборную
16:17
4
Карпин прокомментировал решение вернуть Дзюбу в сборную
16:04
12
КДК вынес решение по защитнику «Факела» Божину
15:59
4
«Факел» наказали за расистскую атаку на Вендела
15:39
42
Реакция Дзюбы на возвращение в сборную России
15:36
3
Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года
15:28
1
Официально: Вендел пропустит матч со «Спартаком»
15:16
19
Бубнов предложил свой вариант решения ситуации с Венделом
15:12
1
ЭСК заявила об ошибочности удаления Якимова с «Зенитом»
14:11
13
Канчельскис – о Дзюбе: «Акрон» выиграл в лотерею»
14:01
ЭСК РФС вынесла решение по эпизоду с удалением Вендела
13:50
34
Кержаков сказал, в чем «Спартак» превосходит «Зенит»
13:23
2
Карпин, Каррера и Смертин проведут «ментальный коучинг» для топ-менеджеров крупных компаний
12:45
1
Дзюба высказался об отсутствии поздравлений со стороны «Спартака» и «Локомотива»
12:31
10
Кержаков назвал трех лучших форвардов в РПЛ
12:25
9
Объявлены комментаторы матча «Спартак» – «Зенит»
12:09
5
Личка раскритиковал игрока «Динамо» после поражения от ЦСКА
11:33
4
Захарян сегодня прилетит на матч с «МЮ»
11:16
2
Проданы все билеты на матч «Спартак» – «Зенит»
10:57
15
Стали известны сроки задолженности «Химок» перед игроками
10:25
4
Селюк: «Надо отменять Fan ID»
10:07
8
Первак: «Спартаку» надо было защитников покупать»
09:35
6
Кержаков рассказал, как относится к рекорду Дзюбы
09:16
5
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 