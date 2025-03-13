Дзюба рассказал о беседе с Карпиным перед вызовом в сборную: «Меня трясет как пацана, шок»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о возвращении в сборную России.

«Честно говоря, до сих пор не верю во все происходящее. Сегодня с утра позвонил Валерий Георгиевич, мы хорошо поговорили, спросил, готов ли я приехать на сбор. Я ответил, что, конечно, готов.

И вот с тех пор сижу, всего трясет, как пацана малолетнего. Шок – одно слово. Но очень приятный шок. Огромное спасибо РФС и главному тренеру Валерию Карпину за эту возможность снова почувствовать себя в сборной своей страны. Уже с нетерпением жду. Надеюсь, получу шанс выйти на поле», – сказал Дзюба.