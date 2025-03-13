Зять Смородской наказан после матча с «Зенитом»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов дисквалифцирован на 3 матча по итогам матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Он также получил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Главный судья игры Виталий Мешков показал Котову красную карточку после матча. В протоколе было указано, что функционер «Факела» в оскорбительной манере высказал несогласие с решениями арбитра.

Котов, ранее работавший в «Локомотиве», – зять бывшего президента московского клуба Ольги Смородской.