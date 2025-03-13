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Карпин прокомментировал решение вернуть Дзюбу в сборную

Сегодня, 16:04
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал список футболистов на мартовские матчи.

  • 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
  • Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
  • У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.

– В сборную вызван Артeм Дзюба. Расскажите, почему приняли решение о его вызове?

– Ранее мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артeм такое исключение точно заслужил.

– То есть речь не только о том, чтобы дать Артему возможность побить рекорд по голам за сборную, и его вызов – отражение уровня его нынешней игры?

– Конечно. Дело не только в возможном рекорде. И давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд. Для этого, во-первых, надо выйти на поле, а во-вторых – забить. Конечно, все понимают, что в матче с Гренадой, скорее всего будет достаточно голевых моментов. Но в той же игре с Брунеем, несмотря на крупный счет, не все моменты были реализованы, и не все игроки нашей команды забили.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
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Комментарии (1)
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Semenycch
1741871895
Функционеры РФС продавили этого эстонца! Точнее Дзюба своей игрой заставил чиновников РФС продавить этого эстонского горе-тренера!
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