Реакция Дзюбы на возвращение в сборную России

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о возвращении в сборную России.

«Я как будто во сне. Когда вчера после Кубка спрашивали, готов ли и хочу ли сыграть за сборную, то даже и представить не мог, что это может случиться, тем более так быстро. Сейчас я счастлив, сердце до сих пор бешено стучит, но буду самым счастливым, когда услышу гимн нашей страны на стадионе.

Надеюсь, что придет много болельщиков. Хочется сказать большое спасибо всем, кто принял такое решение. РФС, главному тренеру Валерию Карпину и всем причастным. Теперь с удвоенной силой готовимся к матчу против ЦСКА, ну и далее в Новогорск», – сказал Дзюба.