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Реакция Дзюбы на возвращение в сборную России

Сегодня, 15:36
3

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о возвращении в сборную России.

«Я как будто во сне. Когда вчера после Кубка спрашивали, готов ли и хочу ли сыграть за сборную, то даже и представить не мог, что это может случиться, тем более так быстро. Сейчас я счастлив, сердце до сих пор бешено стучит, но буду самым счастливым, когда услышу гимн нашей страны на стадионе.

Надеюсь, что придет много болельщиков. Хочется сказать большое спасибо всем, кто принял такое решение. РФС, главному тренеру Валерию Карпину и всем причастным. Теперь с удвоенной силой готовимся к матчу против ЦСКА, ну и далее в Новогорск», – сказал Дзюба.

  • 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
  • Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
  • У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем
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Комментарии (3)
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acor94
1741869635
Это намёк, что рфс надавило на Карпина? Состав то не они определяют)
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Красногорск_Фан
1741870126
Есть шанс отгрузить папуасам лукошку ради новых рекордов . Щас узнаем от Дзюбы какой Карпин хороший и поцелуй в десна увидим
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АлексМак
1741872676
оратор..., с ручным приводом.
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