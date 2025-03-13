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Официально: Вендел пропустит матч со «Спартаком»

Сегодня, 15:16
11

Полузащитник «Зенита» Вендел получил наказание за удаление в гостевом матче с «Факелом» в 20-м туре РПЛ (2:0).

В КДК РФС сообщили, что хавбек дисквалифицирован за оскорбительное поведение на 2 игры (1 реальная и 1 условная). Санкции определены на основании смягчающих обстоятельств по статьям 26 и 28 дисциплинарного регламента.

Таким образом, Вендел не сыграет в гостевом матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» 16 марта.

В ходе заседания КДК бразилец дважды принес извинения. Он сказал, что понимает, что совершил поступок, который его не красит, но пояснил – это была реакция на уханье в его адрес и других игроков «Зенита». На заседании также присутствовал тренер петербуржцев Вильям Оливейра.

  • Вендел получил красную карточку на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес болельщиков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры обвинил фанатов «Факела» в расистских оскорблениях.
  • Бразилец сможет сыграть за «Зенит» в 22-м туре в домашней встрече с «Рубином» 30 марта.

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Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Факел Вендел
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Комментарии (11)
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рылы
1741868725
жаль, конечно. вендел на открывашке дубль делал. но есть педро, который год назад тоже сделал дубль на открывашке, хряки здесь аж визжали в истерике. ну и мостовой дубль в знаменитом матче, с не менее знаменитым счётом) есть кому забивать. энрике, глушенков, лусиано, как бы, тоже хотят сделать по дублю)
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oyabun
1741868944
Раздули из мухи слона. Ну подумаешь пропустит один матч. Понимаю что игрок важен для команды, но и у нас не будет играть не менее важный для нас защитник Дуарте, так что никто не будет в неравном положении.
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ivany4
1741868985
А как же регламент, о котором твердят сми? За такой проступок от 2 до 4 матчей!! А вот как!! Бубнов предложил свой вариант решения ситуации с Венделом:... Бубнов – Да, и плюс, плюс до конца сезона его [Вендела] условно дисквалифицировать. Корр. – А как они могут его до конца сезона дисквалифицировать, если прописано от двух до четырeх матчей? Бубнов – Ну в принципе я с тобой согласен. Но в порядке исключения, знаешь, такой строгий выговор. Что он больше играть не будет, а это будет большим ударом по «Зениту». Во как. Оказывается правила можно менять в порядке исключения, а то это будет большим ударом по сбг. А с репутацией ЭСК РФС как быть??))
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acor94
1741869879
А вот извинился бы трижды, может и дали бы сыграть! А если по делу, миллионеры не имеют права оправдывать свое поведение уханьем болельщиков. Покажи хорошую игру им в отместку, забей гол, насладись их болью от поражения команды. Вот достойная реакция. А иначе ты просо подтвердил что ты папуас с пальмы, те тоже пальцами махают в разные стороны.
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zigbert
1741872665
Ну а как еще должен был поступить КДК РФС? Результат мог быть еще более резонансным.
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