Официально: Вендел пропустит матч со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Вендел получил наказание за удаление в гостевом матче с «Факелом» в 20-м туре РПЛ (2:0).
В КДК РФС сообщили, что хавбек дисквалифицирован за оскорбительное поведение на 2 игры (1 реальная и 1 условная). Санкции определены на основании смягчающих обстоятельств по статьям 26 и 28 дисциплинарного регламента.
Таким образом, Вендел не сыграет в гостевом матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» 16 марта.
В ходе заседания КДК бразилец дважды принес извинения. Он сказал, что понимает, что совершил поступок, который его не красит, но пояснил – это была реакция на уханье в его адрес и других игроков «Зенита». На заседании также присутствовал тренер петербуржцев Вильям Оливейра.
- Вендел получил красную карточку на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес болельщиков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры обвинил фанатов «Факела» в расистских оскорблениях.
- Бразилец сможет сыграть за «Зенит» в 22-м туре в домашней встрече с «Рубином» 30 марта.
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»