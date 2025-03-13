Официально: Вендел пропустит матч со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Вендел получил наказание за удаление в гостевом матче с «Факелом» в 20-м туре РПЛ (2:0).

В КДК РФС сообщили, что хавбек дисквалифицирован за оскорбительное поведение на 2 игры (1 реальная и 1 условная). Санкции определены на основании смягчающих обстоятельств по статьям 26 и 28 дисциплинарного регламента.

Таким образом, Вендел не сыграет в гостевом матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» 16 марта.

В ходе заседания КДК бразилец дважды принес извинения. Он сказал, что понимает, что совершил поступок, который его не красит, но пояснил – это была реакция на уханье в его адрес и других игроков «Зенита». На заседании также присутствовал тренер петербуржцев Вильям Оливейра.