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Бубнов предложил свой вариант решения ситуации с Венделом

Сегодня, 15:12
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Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о возможном наказании полузащитника «Зенита» Вендела по итогам матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

– Вы считаете, что денежного штрафа «Зениту» и «Факелу» будет достаточно в такой ситуации?

– Да, и плюс, плюс до конца сезона его [Вендела] условно дисквалифицировать.

– А как они могут его до конца сезона дисквалифицировать, если прописано от двух до четырeх матчей?

– Ну в принципе я с тобой согласен. Но в порядке исключения, знаешь, такой строгий выговор. Что он больше играть не будет, а это будет большим ударом по «Зениту».

  • Вендел получил красную карточку на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес болельщиков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры обвинил фанатов «Факела» в расистских оскорблениях.
  • ЭСК РФС признала правомерным удаление бразильца. Вендел должен пропустить по крайней мере матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

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Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел Бубнов Александр
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Комментарии (1)
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...короче
1741868871
...мутный диалог, какой-то получился. Ничего не понятно, но очень интересно. Жду продолжения...
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