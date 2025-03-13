Бубнов предложил свой вариант решения ситуации с Венделом

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о возможном наказании полузащитника «Зенита» Вендела по итогам матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).
– Вы считаете, что денежного штрафа «Зениту» и «Факелу» будет достаточно в такой ситуации?
– Да, и плюс, плюс до конца сезона его [Вендела] условно дисквалифицировать.
– А как они могут его до конца сезона дисквалифицировать, если прописано от двух до четырeх матчей?
– Ну в принципе я с тобой согласен. Но в порядке исключения, знаешь, такой строгий выговор. Что он больше играть не будет, а это будет большим ударом по «Зениту».
- Вендел получил красную карточку на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес болельщиков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры обвинил фанатов «Факела» в расистских оскорблениях.
- ЭСК РФС признала правомерным удаление бразильца. Вендел должен пропустить по крайней мере матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком».
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»