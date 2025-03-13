Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил дисквалификацию по итогам домашнего матча 23-го тура Первой лиги с «Ротором» (0:0).
Специалист дисквалифицирован решением Контрольно-дисциплинарного комитете на 1 матч и еще на 1 игру условно.
Талалаев получил красную карточку по ходу встречи с волгоградцами за несогласие с решением арбитра.
«Если бы действительно имел место толчок судьи, то впаяли бы как минимум пятерку», – написал журналист Сергей Ильев.
- «Балтика» ходатайствовала об отмене удаления тренера.
- Талалаев не сможет руководить своими подопечными со скамейки запасных в гостевом матче 24-го тура с «Тюменью» 16 марта. Он сможет смотреть игру только с трибун.
Источник: телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым»