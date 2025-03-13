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Талалаев получил дисквалификацию

Сегодня, 14:25

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил дисквалификацию по итогам домашнего матча 23-го тура Первой лиги с «Ротором» (0:0).

Специалист дисквалифицирован решением Контрольно-дисциплинарного комитете на 1 матч и еще на 1 игру условно.

Талалаев получил красную карточку по ходу встречи с волгоградцами за несогласие с решением арбитра.

«Если бы действительно имел место толчок судьи, то впаяли бы как минимум пятерку», – написал журналист Сергей Ильев.

  • «Балтика» ходатайствовала об отмене удаления тренера.
  • Талалаев не сможет руководить своими подопечными со скамейки запасных в гостевом матче 24-го тура с «Тюменью» 16 марта. Он сможет смотреть игру только с трибун.

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Источник: телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым»
Россия. Первая лига Ротор Балтика Талалаев Андрей
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