Канчельскис – о Дзюбе: «Акрон» выиграл в лотерею»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что «Акрону» повезло подписать нападающего Артема Дзюбу.
«Дзюба регулярно забивает после возобновления сезона – он в большом порядке. Сейчас Артем побил рекорд Кержакова, а все разговоры о возрасте отошли на второй план.
Конечно,«Акрон» выиграл в лотерею, подписав Дзюбу. Это очень удачное сотрудничество как для игрока, так и для клуба», – сказал Канчельскис.
- 9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола. Позднее форвард «Акрона» довел число своих голов до 235.
- В этом сезоне 36-летний форвард провел за тольяттинский клуб 14 матчей, забил 6 голов, отдал 3 передачи.
Источник: «РБ Спорт»