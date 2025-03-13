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Канчельскис – о Дзюбе: «Акрон» выиграл в лотерею»

Сегодня, 14:01

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что «Акрону» повезло подписать нападающего Артема Дзюбу.

«Дзюба регулярно забивает после возобновления сезона – он в большом порядке. Сейчас Артем побил рекорд Кержакова, а все разговоры о возрасте отошли на второй план.

Конечно,«Акрон» выиграл в лотерею, подписав Дзюбу. Это очень удачное сотрудничество как для игрока, так и для клуба», – сказал Канчельскис.

  • 9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола. Позднее форвард «Акрона» довел число своих голов до 235.
  • В этом сезоне 36-летний форвард провел за тольяттинский клуб 14 матчей, забил 6 голов, отдал 3 передачи.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Бр Дзюба Артем Канчельскис Андрей
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