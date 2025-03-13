Канчельскис – о Дзюбе: «Акрон» выиграл в лотерею»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что «Акрону» повезло подписать нападающего Артема Дзюбу.

«Дзюба регулярно забивает после возобновления сезона – он в большом порядке. Сейчас Артем побил рекорд Кержакова, а все разговоры о возрасте отошли на второй план.

Конечно,«Акрон» выиграл в лотерею, подписав Дзюбу. Это очень удачное сотрудничество как для игрока, так и для клуба», – сказал Канчельскис.