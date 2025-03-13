ЭСК РФС вынесла решение по эпизоду с удалением Вендела

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала правомерным удаление полузащитника «Зенита» Вендела в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

Таким образом, у Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) нет оснований для амнистии футболиста.