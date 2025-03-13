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ЭСК РФС вынесла решение по эпизоду с удалением Вендела

Сегодня, 13:50
12

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала правомерным удаление полузащитника «Зенита» Вендела в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

Таким образом, у Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) нет оснований для амнистии футболиста.

  • Вендел получил красную карточку на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес болельщиков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры обвинил фанатов «Факела» в расистских оскорблениях.
  • Бразилец должен пропустить по крайней мере матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел
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Комментарии (12)
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andr2112
1741863307
Удаление правомерное, а "уханье" с трибун и скандирование речевок про макак -тоже правомерное???
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DMитрий
1741863335
Ну это-то понятно. А вот с главным вопросом как дело обстоит? Когда рассмотрение?
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рылы
1741863600
ну и всё. а визгов-то было! и про админ-ресурс, и ещё чёрт знает про что. визжали как резанные, наперегонки, кто кого перевизжит. а в итоге, как обычно, выяснилось, что зря визжали. израсходовали впустую лимит по визготне. гы-гы!
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alp
1741863913
ну и у кого админ ресурс мощнее? у Зенита или спама?
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фляга свестит
1741864274
Все купил Рубин )))))
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рылы
1741864357
--------дельфинарий--------- ---педро-глушенков-энрике--- ------барриос-зделар-------- сантос-нино-эракович-мантуан ----------вратарь----------- педро и дельфин опционально по лимиту меняются на мостового и лусиано. но дельфин на эту игру точно выйдет, согласно правилу бывших игроков, которые обязательно забивают) кстати, семаку было бы неплохо рискнуть и выпустить мантуана на позицию вендела, а в защиту мимовича. но такое он в кубке не наигрывал, так что вряд ли. но мантуан в любом случае наведёт шухера на тарасофской арене.
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алдан2014
1741864416
Сроки какие?
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