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Кержаков назвал трех лучших форвардов в РПЛ

Сегодня, 12:25
5

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо» и сборной России Александр Кержаков назвал тройку лучших нападающих РПЛ в интервью Федору Смолову.

«Кордоба, потому что он влияет на игру, и он разноплановый. По габаритам он кажется большим, но от него очень тяжело подобраться к мячу, без фола у него не отобрать. Он очень хорош в завершении, хотя в последнее время чуть подсел.

Тюкавин – я поставлю его выше Угальде. Не потому что он россиянин – просто я вижу качества. Может быть, я не так знаком с Угальде. Манфред много забивает. Но по футбольным качествам… Есть еще Угальде. Давай так тройку определим», – сказал Кержаков.

  • 31-летний Кордоба провел за «Краснодар» в этом сезоне 21 матч, забил 10 голов, отдал 5 передач.
  • 22-летний Тюкавин в этом сезоне сыграл за «Динамо» в 22 встречах, отметился 8 забитыми мячами и 3 ассистами.
  • 22-летний Угальде провел в сезоне-2024/25 24 игры за «Спартак», забил 17 голов, отдал 3 передачи.

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Источник: YouTube-канал Smol Talk
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Спартак Кордоба Джон Тюкавин Константин Угальде Манфред Кержаков Александр
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Комментарии (5)
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шахта Заполярная
1741858796
Тюкавин - это второй захарян, распиаренный.
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рылы
1741860541
дзюба сейчас снова заверещит о токсичности кержа. надо же - его не назвал!
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Romeo 123
1741861248
Тюкавин пиар 70% игра 30%
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Боцман59rus
1741864664
Кристофер Мартинс
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