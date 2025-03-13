Кержаков назвал трех лучших форвардов в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо» и сборной России Александр Кержаков назвал тройку лучших нападающих РПЛ в интервью Федору Смолову.
«Кордоба, потому что он влияет на игру, и он разноплановый. По габаритам он кажется большим, но от него очень тяжело подобраться к мячу, без фола у него не отобрать. Он очень хорош в завершении, хотя в последнее время чуть подсел.
Тюкавин – я поставлю его выше Угальде. Не потому что он россиянин – просто я вижу качества. Может быть, я не так знаком с Угальде. Манфред много забивает. Но по футбольным качествам… Есть еще Угальде. Давай так тройку определим», – сказал Кержаков.
- 31-летний Кордоба провел за «Краснодар» в этом сезоне 21 матч, забил 10 голов, отдал 5 передач.
- 22-летний Тюкавин в этом сезоне сыграл за «Динамо» в 22 встречах, отметился 8 забитыми мячами и 3 ассистами.
- 22-летний Угальде провел в сезоне-2024/25 24 игры за «Спартак», забил 17 голов, отдал 3 передачи.
Источник: YouTube-канал Smol Talk