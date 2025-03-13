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Селюк: «Надо отменять Fan ID»

Сегодня, 10:07
4

Агент Дмитрий Селюк высказался о работе системы паспортов болельщиков (Fan ID) после матча 20-го тура РПЛ «Факел»«Зенит» (0:2).

«Если не получается идентифицировать болельщиков за счeт системы Fan ID, значит, надо эту систему отменить. Если захотеть, то сейчас можно определить, какую сигарету курит человек, идущий по Тверской. Сейчас такая техника, что людей везде распознают по лицу.

Надо отменять Fan ID. Какой смысл биться за этот Fan ID, если он не работает? Для чего это всe сделано?

Если «Факел» не может идентифицировать, то должен быть наказан весь клуб. Понятно, что клубы покрывают своих болельщиков. Начинают говорить, что что-то не работает, не показывает.

Такое уже бывало у того же ЦСКА. Если болельщиков плохо идентифицируют, значит, клубы плохо работают. Вот сделать им за такие расистские инциденты минус три очка, так они сразу начнут идентифицировать», – заявил Селюк.

  • Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что болельщиков «Факела», скандировавших расистские выкрики в адрес полузащитника «Зенита» Вендела, не удастся идентифицировать даже системой Fan ID.
  • На записях с камер стадиона «Факел», которые были предоставлены в КДК, нет звука.
  • Заседаник контрольно-дисциплинарного комитета по этой игре запланировано на сегодня.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Селюк Дмитрий
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Комментарии (4)
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TIMOTHY
1741851932
Нужно запретить , а вот как, алминресурс, чтобы разные министры не совали нос в футбольные дела, не давили на судей итд и все наладится
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kvm
1741852429
и вернуть распиленные на это деньги в бюджет!
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Борис34684
1741852764
Мне кажется фануйди вводили для того , что бы собрать биометрию и в первую очередь у фанатских группировок. Но фанаты не повелись, а добровольно никто сдавать не будет. И оказывается вся эта херня не рабочая, очередной распил бабла.
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subbotaspartak
1741853973
А тебя где идентифицировали?
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