Кержаков рассказал, как относится к рекорду Дзюбы

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как он относится к тому, что форвард «Акрона» Артем Дзюба побил его рекорд по голам среди российских футболистов.
– Как вы относитесь к тому, что Артeм Дзюба побил ваш рекорд? В отличие от вас, он не играл долгое время в Европе, не побеждал в Кубке УЕФА, не выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.
– К тому, что Артeм достиг этого результата я отношусь абсолютно спокойно.
- 9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и опередил Кержакова на один мяч.
- Позднее форвард «Акрона» довел число своих голов до 235.
- Вчера Дзюба сказал, что Кержаков не поздравил его с рекордом: «Саша как-то токсично себя ведет в последнее время, лукавит».
Источник: «Спорт день за днём»