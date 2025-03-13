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Кержаков рассказал, как относится к рекорду Дзюбы

Сегодня, 09:16
3

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как он относится к тому, что форвард «Акрона» Артем Дзюба побил его рекорд по голам среди российских футболистов.

– Как вы относитесь к тому, что Артeм Дзюба побил ваш рекорд? В отличие от вас, он не играл долгое время в Европе, не побеждал в Кубке УЕФА, не выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.

– К тому, что Артeм достиг этого результата я отношусь абсолютно спокойно.

  • 9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и опередил Кержакова на один мяч.
  • Позднее форвард «Акрона» довел число своих голов до 235.
  • Вчера Дзюба сказал, что Кержаков не поздравил его с рекордом: «Саша как-то токсично себя ведет в последнее время, лукавит».

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Кержаков Александр
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Комментарии (3)
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VPERDIV SPARTAK
1741851584
Токсичный сказал Дзюба)
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aldo conte
1741852971
Молодец, хорошо ответил. А я добавлю - у каждого времени свои герои. Кто сейчас помнит Григория Федотова или Олега Блохина? Пройдёт время забудут и Дзюбу, и Кержакова.
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Cleaner
1741854464
Врешь Кержаков. Первым быть лучше, чем вторым.
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