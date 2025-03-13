Кержаков рассказал, как относится к рекорду Дзюбы

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как он относится к тому, что форвард «Акрона» Артем Дзюба побил его рекорд по голам среди российских футболистов.

– Как вы относитесь к тому, что Артeм Дзюба побил ваш рекорд? В отличие от вас, он не играл долгое время в Европе, не побеждал в Кубке УЕФА, не выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.

– К тому, что Артeм достиг этого результата я отношусь абсолютно спокойно.