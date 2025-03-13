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  • Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Атлетико» в серии пенальти

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Атлетико» в серии пенальти

Сегодня, 08:04

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему его команде пришлось нелегко в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1, по пенальти 4:2). В первой игре мадридцы победили со счетом 2:1.

«Это была сложная игра, потому что «Атлетико» забил на первой минуте. Динамика немного изменилась, они очень хорошо защищались, они контратаковали, мы не создали много явных моментов, потом пенальти...

Трудно найти явные моменты против «Атлетико», потому что они защищаются с исключительным настроем и эффективно», – сказал Анчелотти.

Итальянский специалист также прокомментировал незасчитанный удар нападающего соперника Хулиана Альвареса в серии пенальти.

«Да уж. Ух. Это очень странно, да. Он сделал два касания, бьет правой, а затем касается мяча левой ногой. Это лотерея, мы знаем это.

[О серии пенальти] Не очень. Мы хотели поставить Эндрика бить пятым, но решили, что Рюдигер более собран. Мы говорили об этом. Я сказал Эндрику, что собираюсь поставить его пятым, и он не особо обрадовался. И я сказал: «Погодите, погодите», – сказал Анчелотти.

  • Единственный мяч в игре забил Конор Галлахер на 1-й минуте.
  • В послематчевой серии пенальти нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный судья Шимон Марциняк после обсуждения ситуации с VAR не засчитал взятие ворот.
  • По ходу серии вратарю «Атлетико» Яну Облаку удалось парировать удар Лукаса Васкеса, однако пробивший следом Маркос Льоренте попал в перекладину.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Атлетико Анчелотти Карло
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