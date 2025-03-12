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Семин назвал игрока, способного побить рекорд Дзюбы

Сегодня, 11:15

Бывший главный тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин прокомментировал рекорд Артема Дзюбы.

«Задатки сильного нападающего в Дзюбе были видны, еще когда он занимался в детско-юношеской школе. Было видно, что растет бомбардир, а его лучшее качество – игра внутри штрафной. Он габаритный игрок, на него нужно по-своему ориентировать игру команды. Даже в игре с «Крыльями» мяч же отскочил к нему, а не к кому-то другому. У него есть чутье, он бомбардир от рождения. Это дорогого стоит, такие игроки выигрывают матчи.

Есть ли в России футболист, способный побить рекорд Дзюбы? Я думаю, что есть. Костя Тюкавин обладает хорошими бомбардирскими навыками. На сегодняшний день из игроков нового поколения он ближе всех к этому рекорду», – сказал Семин.

  • Дзюба забивает с 2007 года.
  • В воскресенье 36-летний нападающий отличился 234-м голом в карьере.
  • Он опередил Александра Кержакова.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Акрон Дзюба Артем Тюкавин Константин Семин Юрий
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