Мусаев объяснил вылет «Краснодара» из Фонбет Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного матча с «Ахматом».

Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Краснодарцы уступили дома со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Мы контролировали игру во втором тайме, забили гол. У Мозеса был отличный момент, чтобы сделать счет 2:0.

К сожалению, ошибка сначала одного футболиста, а потом другого – и счет стал 1:1. Пенальти – несчастный случай, мы никак не могли на это повлиять.

Очень расстроены и недовольны тем, что проиграли, но показали хорошую игру. Одна‑две ошибки стоили нам Кубка», – сказал Мусаев.