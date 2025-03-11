Кордоба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба забил «Ахмату» (1:2) в проигранном матче Фонбет Кубка России.

Для колумбийца это 55-й гол в составе действующей команды.

Кордоба обошел Ари в списке лучших бомбардиров в истории клуба. До рекорда Федора Смолова – еще 13 мячей.