Кордоба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба забил «Ахмату» (1:2) в проигранном матче Фонбет Кубка России.
Для колумбийца это 55-й гол в составе действующей команды.
Кордоба обошел Ари в списке лучших бомбардиров в истории клуба. До рекорда Федора Смолова – еще 13 мячей.
- Федор Смолов – 68 голов
- Джон Кордоба – 55
- Ари – 54
- Вандерсон – 50
- Виктор Классон – 43
- Эдуард Сперцян – 39
- Жоаозиньо – 39
- Павел Мамаев – 35
- Маурисио Перейра – 29
- Денис Дорожкин / Магомед-Шапи Сулейманов / Юра Мовсисян – 23
Источник: сайт «Краснодара»