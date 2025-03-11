Экс-тренер «Зенита»: «Отменить красную карточку Вендела – единственное правильное решение»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что полузащитника петербургской команды Вендела нужно оправдать.

В субботу бразильца удалили во время гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Факелом».

Во 2-м тайме он показал неприличный жест в адрес болельщиков.

Сергей Семак заявил, что игроки «Зенита» подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов «Факела».

По словам тренера, также один из соперников изображал обезьяну.

Клуб добивается отмены красной карточки Вендела, чтобы тот сыграл со «Спартаком» в воскресенье.

«Красная карточка Вендела должна быть отменена – я в этом уверен, это единственное правильное решение в этой ситуации.

Его оскорбляли ни за что! Такое поведение фанатов нужно пресекать. Расовые оскорбления неприемлемы!

Вендел показал средний палец фанатам? Это лишь повод для обсуждений, я полностью поддерживаю бразильца в данной ситуации», – заявил Петржела.