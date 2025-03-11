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  • Экс-тренер «Зенита»: «Отменить красную карточку Вендела – единственное правильное решение»

Экс-тренер «Зенита»: «Отменить красную карточку Вендела – единственное правильное решение»

Сегодня, 21:35
18

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что полузащитника петербургской команды Вендела нужно оправдать.

  • В субботу бразильца удалили во время гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Факелом».
  • Во 2-м тайме он показал неприличный жест в адрес болельщиков.
  • Сергей Семак заявил, что игроки «Зенита» подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов «Факела».
  • По словам тренера, также один из соперников изображал обезьяну.
  • Клуб добивается отмены красной карточки Вендела, чтобы тот сыграл со «Спартаком» в воскресенье.

«Красная карточка Вендела должна быть отменена – я в этом уверен, это единственное правильное решение в этой ситуации.

Его оскорбляли ни за что! Такое поведение фанатов нужно пресекать. Расовые оскорбления неприемлемы!

Вендел показал средний палец фанатам? Это лишь повод для обсуждений, я полностью поддерживаю бразильца в данной ситуации», – заявил Петржела.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел Петржела Властимил
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Комментарии (18)
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Хулиганин
1741719350
Да чех свой средний палец в сторону России даже не сгибает. С Гашеком на пару.
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serhio80
1741719355
Петержелу люстрировать, венделу 10 матчей дисквы, почту и телеграф занять)
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Спартач80
1741720583
А ещё геев, типа тиматя, факейда и айболита, понять, простить и дать им развлекаться дальше, между собой ...
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"supermax"
1741720765
В этой ситуации каждый должен быть наказан за свое поведение: и болелы и Вендел.... Но кто в это поверит
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FCSpartakM
1741721327
все, у кого такая логика должны в первую очередь проверить свое психическое состояние. Любое оправдание нарушения регламента несет за собой не здоровый прецедент. Сегодня за фак отмазали, завтра футболист бутсу кинет в кого-то и т.д.
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FWSPM
1741721370
старый маразматик
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ivany4
1741721804
В чужой монастырь, со своим уставом не ходят.)) Сначала разберитесь в своих 30 гендерных видов, а топом что то можешь промямлить.)
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VPERDIV SPARTAK
1741722926
Прав на все сто! Факел поддерживает только секта, значит ее рук дело вот это всё!
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Айболид
1741725346
Да пусть Вендел дискву отбудет , а то ведь не успокоятся ( Лаврова подключат или ещё кого из Кремля ... ) . Всем же понятно , чья это "затея" и чей заказ выполняли футбрлёры и кузьмичи Факела . Пусть тушинские подавятся этой дисквалификацией , один хрен честно играть никогда не будут .
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