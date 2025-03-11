Экс-тренер «Зенита»: «Отменить красную карточку Вендела – единственное правильное решение»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что полузащитника петербургской команды Вендела нужно оправдать.
- В субботу бразильца удалили во время гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Факелом».
- Во 2-м тайме он показал неприличный жест в адрес болельщиков.
- Сергей Семак заявил, что игроки «Зенита» подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов «Факела».
- По словам тренера, также один из соперников изображал обезьяну.
- Клуб добивается отмены красной карточки Вендела, чтобы тот сыграл со «Спартаком» в воскресенье.
«Красная карточка Вендела должна быть отменена – я в этом уверен, это единственное правильное решение в этой ситуации.
Его оскорбляли ни за что! Такое поведение фанатов нужно пресекать. Расовые оскорбления неприемлемы!
Вендел показал средний палец фанатам? Это лишь повод для обсуждений, я полностью поддерживаю бразильца в данной ситуации», – заявил Петржела.
Источник: «РБ Спорт»