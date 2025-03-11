«Зенит» предоставил КДК РФС доказательства по делу Вендела

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил получение материалов от «Зенита», который добивается отмены удаления Вендела в матче с «Факелом».
- В субботу команды играли в Воронеже в 20-м туре РПЛ. Петербуржцы победили 2:0.
- Во 2-м тайме Вендела удалили за неприличный жест в адрес болельщиков.
- Сергей Семак заявил, что игроки «Зенита» подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов «Факела».
- По словам тренера, также один из соперников изображал обезьяну.
«Все документы, которые «Зенит» хотел представить, он представил КДК.
Все доказательства, которые стороны считают необходимым предоставить, предоставляются КДК, а КДК оценивает эти доказательства.
На сегодняшний день «Зенит» предоставил ряд доказательств, о которых они говорили», – сказал Григорьянц.
Источник: «Спорт-Экспресс»