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  • «Зенит» предоставил КДК РФС доказательства по делу Вендела

«Зенит» предоставил КДК РФС доказательства по делу Вендела

Сегодня, 20:29
20

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил получение материалов от «Зенита», который добивается отмены удаления Вендела в матче с «Факелом».

  • В субботу команды играли в Воронеже в 20-м туре РПЛ. Петербуржцы победили 2:0.
  • Во 2-м тайме Вендела удалили за неприличный жест в адрес болельщиков.
  • Сергей Семак заявил, что игроки «Зенита» подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов «Факела».
  • По словам тренера, также один из соперников изображал обезьяну.

«Все документы, которые «Зенит» хотел представить, он представил КДК.

Все доказательства, которые стороны считают необходимым предоставить, предоставляются КДК, а КДК оценивает эти доказательства.

На сегодняшний день «Зенит» предоставил ряд доказательств, о которых они говорили», – сказал Григорьянц.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел
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Комментарии (20)
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БАЗАРА НЕТ
1741715037
Ну и отлично, Вендел будет играть значит
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Ровесник Романцева
1741716168
Если не КДК, то всевышний должен наказать Зенит
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Интерес
1741717277
На представленных доказательствах штаб "Зенита" убедительно нарисовал,что неприличный жест Вендела в адрес неприличного расистского поведения "наглецов-хулиганов" был нарисован ВАРевом из-за сбоя программы.
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serhio80
1741718122
Шляпа боярского ваши доказательства)
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serhio80
1741718711
Зпрф даже не мы зарядили, а регионы) как же вас ненавидят)
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ziborock
1741718853
Какие доказательства, кожура от банана?!
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BarStep
1741720030
Решения должны быть такие: по Венделу - оправдать, на матч с хряками не ставить, на последующие матчи кисти рук обматывать скотчем (можно пальцы склеивать БФ, как вариант); по Фейкалу - ну здесь проще простого, их ликвидировать как ФК, стадион заколотить досками (можно отдать под рынок торговать свежей свининой как вариант)… Нормуль? Думаю да :)
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ySS
1741721277
Есть у газовых надежда, что после встряски бразилка вдруг заиграет. 2 матча по правилам ему обеспечено, но правила это не для милера и ко
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FWSPM
1741721610
Бич пакеты завезли можно начинать расследование
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ss21
1741722164
И так что мы имеем за 30 лет РПЛ первый случай расизма. Вендел обиделся что в Воронеже за него не болеют. По мне дать 3 матчадисквалификации на размышление.
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