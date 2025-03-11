«Зенит» предоставил КДК РФС доказательства по делу Вендела

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил получение материалов от «Зенита», который добивается отмены удаления Вендела в матче с «Факелом».

В субботу команды играли в Воронеже в 20-м туре РПЛ. Петербуржцы победили 2:0.

Во 2-м тайме Вендела удалили за неприличный жест в адрес болельщиков.

Сергей Семак заявил, что игроки «Зенита» подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов «Факела».

По словам тренера, также один из соперников изображал обезьяну.

«Все документы, которые «Зенит» хотел представить, он представил КДК.

Все доказательства, которые стороны считают необходимым предоставить, предоставляются КДК, а КДК оценивает эти доказательства.

На сегодняшний день «Зенит» предоставил ряд доказательств, о которых они говорили», – сказал Григорьянц.