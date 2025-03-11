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  • Галактионов объяснил, почему назначил 19-летнего Батракова капитаном «Локомотива» в матче с «Динамо Мх»

Галактионов объяснил, почему назначил 19-летнего Батракова капитаном «Локомотива» в матче с «Динамо Мх»

Сегодня, 19:19

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о своем решении отдать капитанскую повязку Алексею Батракову.

  • 19-летний полузащитник стал капитаном московской команды на матч с «Динамо Мх».
  • Это четвертьфинал Пути регионов Фонбет Кубка России.
  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

– Баринов травмирован, поэтому Батраков дебютирует в роли капитана. Справится ли молодой футболист?

– Думаю, нужно сказать, что Баринов и Лантратов не принимают участия в матче. Из тех игроков, которые выйдут в старте, из воспитанников, а мы придаeм этому большое значение, Батраков подходит под эту роль.

Он доказывает это своей игрой в чемпионате, своей статистикой. Он способен начать примерять эту роль. Мы всецело его поддерживаем и доверяем.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Локомотив Динамо Мх Батраков Алексей Галактионов Михаил
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