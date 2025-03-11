Галактионов объяснил, почему назначил 19-летнего Батракова капитаном «Локомотива» в матче с «Динамо Мх»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о своем решении отдать капитанскую повязку Алексею Батракову.
- 19-летний полузащитник стал капитаном московской команды на матч с «Динамо Мх».
- Это четвертьфинал Пути регионов Фонбет Кубка России.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
– Баринов травмирован, поэтому Батраков дебютирует в роли капитана. Справится ли молодой футболист?
– Думаю, нужно сказать, что Баринов и Лантратов не принимают участия в матче. Из тех игроков, которые выйдут в старте, из воспитанников, а мы придаeм этому большое значение, Батраков подходит под эту роль.
Он доказывает это своей игрой в чемпионате, своей статистикой. Он способен начать примерять эту роль. Мы всецело его поддерживаем и доверяем.
Источник: «Матч ТВ»