Галактионов объяснил, почему назначил 19-летнего Батракова капитаном «Локомотива» в матче с «Динамо Мх»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о своем решении отдать капитанскую повязку Алексею Батракову.

19-летний полузащитник стал капитаном московской команды на матч с «Динамо Мх».

Это четвертьфинал Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

– Баринов травмирован, поэтому Батраков дебютирует в роли капитана. Справится ли молодой футболист?

– Думаю, нужно сказать, что Баринов и Лантратов не принимают участия в матче. Из тех игроков, которые выйдут в старте, из воспитанников, а мы придаeм этому большое значение, Батраков подходит под эту роль.

Он доказывает это своей игрой в чемпионате, своей статистикой. Он способен начать примерять эту роль. Мы всецело его поддерживаем и доверяем.