Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Игра состоится 11 марта, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Петров, Ленини, Черников, Кривцов, Батчи, Мозес, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Ахмат»: Ульянов, Гогличидзе, Жиров, Шатара, Уциев, Диванович, Камилов, Садулаев, Мауро Луна, Харин, Родриго.

Главный тренер: Сергей Ташуев

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