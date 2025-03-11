Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 11 марта

Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 11 марта

Сегодня, 19:02

Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Игра состоится 11 марта, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Петров, Ленини, Черников, Кривцов, Батчи, Мозес, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Ахмат»: Ульянов, Гогличидзе, Жиров, Шатара, Уциев, Диванович, Камилов, Садулаев, Мауро Луна, Харин, Родриго.

Главный тренер: Сергей Ташуев

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Еще по теме:
«Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025
«Краснодар» – «Ахмат»: прогноз на матч Кубка России, 11 марта
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 11 марта 2025
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ахмат Краснодар
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Тюкавин рассказал о моральном состоянии после разрыва крестов
20:08
ФотоВ Махачкале оконфузились с объявлением стартового состава «Локомотива»
19:50
1
ВидеоТюкавин вернулся в Москву и встретился с Карпиным в аэропорту: «Я не могу без вас»
19:30
2
Галактионов объяснил, почему назначил 19-летнего Батракова капитаном «Локомотива» в матче с «Динамо Мх»
19:19
Шалимов – об удалении игрока «Факела» в матче с «Зенитом»: «Просто решение-катастрофа!»
19:07
6
Кержаков прокомментировал рекорд Дзюбы
18:55
1
«Манчестер Юнайтед» рассматривает пять нападающих
18:44
3
Малафеев одним словом описал вызов Дугласа Сантоса в сборную России
18:33
1
У Неймара появился конкретный вариант продолжения карьеры в Европе
18:18
Названо условие для участия «Аль-Насра» Роналду в Братском кубке в Москве
17:57
3
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 11 марта
19:02
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Мх – «Локомотив»: 11 марта
18:07
Семак рассказал о кадровых проблемах «Зенита» перед кубковой игрой с «Ростовом»
17:05
1
РФС утвердил изменения в регламенте Фонбет Кубка России
16:24
Семак ответил, как изменилась игра «Ростова» без Карпина
16:00
3
Дзюба пробовал корм для домашних животных, но никогда не ел лягушек
15:52
6
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 12 марта 2025
11:08
Где смотреть матч «Ростов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 12 марта 2025
11:04
Где смотреть матч «Урал» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 12 марта 2025
11:00
Где смотреть матч «Акрон» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 12 марта 2025
10:57
1
Назначены судьи на матчи Кубка России на этой неделе
Вчера, 13:23
1
Где смотреть матч «Динамо» Мх – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 11 марта 2025
Вчера, 10:53
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 11 марта 2025
Вчера, 10:50
Где смотреть матч «Краснодар» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 марта 2025
28 февраля
Стало известно, на каком стадионе пройдет финал Фонбет Кубка России в 2025 году
14 февраля
6
РФС предложили изменить формат Фонбет Кубка России – в турнире могут появиться 2 лиги по 36 команд
8 февраля
6
Раскрыт формат нового российского Кубка
6 февраля
19
В России появится еще один национальный Кубок
2 февраля
9
Слуцкий поспорил с Азаматом по поводу результатов медийных клубов в Фонбет Кубке России
8 января
3
«Пари НН» поставили амбициозную задачу в Фонбет Кубке России
2024.12.28 09:38
3
Утверждено расписание ближайших матчей Фонбет Кубка России
2024.12.17 19:11
1
Видео«Шинник» наказали за снежную атаку на арбитра
2024.12.11 14:56
1
Вердикт ЭСК по спорным решениям Карасева в кубковом матче «Ростов» – «Спартак»
2024.12.07 12:56
16
Угальде признался, что не понимает формат Фонбет Кубка России
2024.12.06 19:54
7
Стало известно наказание для Станковича за разбитую скамейку
2024.12.05 15:25
26
«Динамо» попросило ЭСК РФС разобрать два спорных момента в кубковом дерби с «Локомотивом»
2024.12.03 23:11
Станковичу грозит наказание за удар по скамейке запасных на стадионе «Ростова»
2024.12.02 14:14
19
«Акрон» – «Спартак» и другие пары следующего раунда Фонбет Кубка России
2024.11.30 12:47
15
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 