Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Игра состоится 11 марта, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Петров, Ленини, Черников, Кривцов, Батчи, Мозес, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
«Ахмат»: Ульянов, Гогличидзе, Жиров, Шатара, Уциев, Диванович, Камилов, Садулаев, Мауро Луна, Харин, Родриго.
Главный тренер: Сергей Ташуев
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Источник: «Бомбардир»