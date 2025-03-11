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Кержаков прокомментировал рекорд Дзюбы

Сегодня, 18:55
1

Александр Кержаков высказался о том, что форвард «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

  • Дзюба побил рекорд как раз Кержакова.
  • Артем забивает с 2007 года.
  • В воскресенье 36-летний нападающий отличился 234-м голом в карьере.

– Как ты к этому относишься, сильно переживаешь? Я знаю тебя достаточно давно и уверен, что ты переживаешь.

– Ну, я боюсь тебя разочаровать. Рекорд в футболе именно по забитым мячам – это такая вещь, очень странная. Потому что футбол – это командный вид спорта. И нападающий разделяет свой рекорд со своими партнерами.

Без партнеров не было бы и тех забитых мячей. Я к этому очень спокойно отношусь, абсолютно. Я закончил уже семь лет назад.

– Ну то есть ты всегда понимал, что кто-то там найдется, кто побьет рекорд?

– Да, несомненно. Я никогда в жизни не мог себе представить, начиная футбольную карьеру в профессиональном клубе, в «Зените», что моя фамилия будет на первой строчке какого-то рекорда.

Все голы, которые я забивал в своей жизни, – я за это благодарен своим партнерам. Это их цифры в том числе. Это они меня снабжали, они мне помогали этого достигать. И я никогда не стремился побить чьи-то рекорды, честно говорю, так получалось.

Пусть Артем к этому так сильно стремится, он об этом очень много говорит. Он хочет, чего там, расслабиться, когда наконец-то забьет этот гол или отдаст эту голевую, чтобы побить Димы Лоськова рекорд.

И он там будет отдыхать. Пусть отдыхает! Пусть наслаждается жизнью. Если для этого нужно быстрее забить – я вообще не переживаю.

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Источник: Smol Talk
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Кержаков Александр
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Комментарии (1)
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Ровесник Романцева
1741709666
Керж, молодчина! Правильный мужчина.
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