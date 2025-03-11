ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода по итогам матча «Факел» – «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия РФС получила обращения от «Факела» и «Зенита» по итогам их очного матча 20-го тура РПЛ.
Воронежцы попросили разобрать три эпизода, петербуржцы – один.
«Факел» попросил комиссию рассмотреть оба гола «Зенита» на предмет нарушения правил, а также удаление полузащитника хозяев Вячеслава Якимова за лишение соперника явной возможности забить гол.
«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть удаление полузащитника Вендела за агрессивное поведение, а именно оскорбительный жест в адрес трибун», – сообщила служба коммуникаций РФС.
- «Зенит» выиграл со счетом 2:0.
- Команды встречались в субботу в Воронеже.
- Вендел из-за удаления в матче с «Факелом» будет дисквалифицирован на игру со «Спартаком».
Источник: «Спорт-Экспресс»