ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода по итогам матча «Факел» – «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия РФС получила обращения от «Факела» и «Зенита» по итогам их очного матча 20-го тура РПЛ.

Воронежцы попросили разобрать три эпизода, петербуржцы – один.

«Факел» попросил комиссию рассмотреть оба гола «Зенита» на предмет нарушения правил, а также удаление полузащитника хозяев Вячеслава Якимова за лишение соперника явной возможности забить гол.

«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть удаление полузащитника Вендела за агрессивное поведение, а именно оскорбительный жест в адрес трибун», – сообщила служба коммуникаций РФС.