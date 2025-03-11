Кержаков оценил конкурентоспособность состава сборной России

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался о силе нынешнего состава национальной команды.

– Как тебе нынешнее поколение игроков с точки зрения мастерства? Как тебе, допустим, состав сборной последний, который играл с Брунеем?

– Я смотрел, кстати, этот матч. Если мы возьмем по именам и составим сборную Россию, в принципе, можно сделать неплохую команду. Если мы возьмем по именам всех футболистов, кто без травм...

Опять же, мне не очень нравятся разговоры, что мы бы вышли, там, на чемпионат Европы. Или: понятно, что если бы мы сейчас играли, мы бы на чемпионат мира отобрались, там бы вообще из группы точно вышли. В это я не хочу углубляться.

Но по факту те качества, которыми обладают футболисты, вызываемые Карпиным в сборную, если они живы-здоровы все... Ну, можно набрать 11 человек хороших.

– Которые были бы сейчас конкурентны, если бы мы играли отборочные?

– Ну, которые очень хорошо выглядят в чемпионате России, по крайней мере. Ну и кто-то играет за границей, Головин, Миранчук.