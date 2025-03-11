Погребняк прокомментировал исторический рекорд Дзюбы

Павел Погребняк высказался о том, что форвард «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Дзюба забивает с 2007 года.

В воскресенье 36-летний нападающий отличился 234-м голом в карьере.

Он опередил Александра Кержакова.

«Дзюбу можно поздравить с этим историческим достижением. Этот рекорд еще долго не будет побит, потому что я не вижу на примете ни одного стабильного бомбардира, который мог бы приблизиться не только к Дзюбе, но и ребятам до него», – заявил Погребняк.