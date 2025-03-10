Нападающий «Динамо Мх» Гамид Агаларов считает, что ему по силам забить 235 голов за карьеру.

– На данный момент Дзюба самый лучший нападающий в истории в России?

– Не хочу никого обидеть, но скажу, что смогу быть лучше. Смогу быть лучше за счeт упорной работы. Не стоит обделять работу Артeма и остальных нападающих. Но я считаю, что мне по силам быть лучшим.

– То есть Гамид Агаларов забьeт больше 230 мячей?

– Да. Мне по силам.