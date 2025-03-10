Нападающий «Динамо Мх» Гамид Агаларов считает, что ему по силам забить 235 голов за карьеру.
– На данный момент Дзюба самый лучший нападающий в истории в России?
– Не хочу никого обидеть, но скажу, что смогу быть лучше. Смогу быть лучше за счeт упорной работы. Не стоит обделять работу Артeма и остальных нападающих. Но я считаю, что мне по силам быть лучшим.
– То есть Гамид Агаларов забьeт больше 230 мячей?
– Да. Мне по силам.
- Дзюба накануне стал лучшим бомбардиром в истории России (234 гола).
- У 24-летнего Агаларова на высшем уровне пока 41 гол.
- Гамид стоит 1 миллион евро.
Источник: «Чемпионат»