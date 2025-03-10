«Зенит» предоставит КДК записи, подтверждающие оскорбления Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о подаче документов в КДК РФС по удалению полузащитника петербуржцев Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).
– Будет ли «Зенит» отправлять видео или аудиозаписи по итогам матча против «Факела», где было оскорбление Вендела на расистской почве?
– Обязательно будем.
- Ранее КДК сообщил, что пока не получал от «Зенита» обращений по отмене удаления Вендела.
- На 74-й минуте матча судья Виталий Мешков показал полузащитнику «Зенита» красную карточку за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
Источник: «Спорт-Экспресс»