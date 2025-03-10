«Зенит» предоставит КДК записи, подтверждающие оскорбления Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о подаче документов в КДК РФС по удалению полузащитника петербуржцев Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

– Будет ли «Зенит» отправлять видео или аудиозаписи по итогам матча против «Факела», где было оскорбление Вендела на расистской почве?

– Обязательно будем.