Глава КДК сообщил, что «Зенит» не делал обращений по отмене удаления Вендела

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что от «Зенита» не поступало обращений касательно удаления полузащитника команды Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

«От «Зенита» пока не поступало заявлений по поводу отмены красной карточки Вендела», – сказал Григорьянц.