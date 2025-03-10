Глава КДК сообщил, что «Зенит» не делал обращений по отмене удаления Вендела

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что от «Зенита» не поступало обращений касательно удаления полузащитника команды Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).
«От «Зенита» пока не поступало заявлений по поводу отмены красной карточки Вендела», – сказал Григорьянц.
- На 74-й минуте матча судья Виталий Мешков показал Венделу красную карточку за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
Источник: «Чемпионат»