Губерниев назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможности приглашения нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России.
«Вызов Дзюбы в сборную был бы символичным жестом, но для этого кому‑то, возможно, надо усмирить гордыню. Мне кажется, было бы красиво отдать дань уважения Артему в сборной во время какого‑то товарищеского матча, чтобы это увидели телезрители, рукоплескали зрители на стадионе. Но эту идею должны воплощать в жизнь люди с амбициями», – сказал Губерниев.
- В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
- Форвард не играл за сборную России после Евро-2020, прошедшего в 2021 году. По завершении турнира главным тренером национальной команды стал Валерий Карпин.
- Дзюба и Кержаков делят первое место по количеству голов за сборную России – по 30 мячей.
Источник: «Матч ТВ»