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Губерниев назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России

Сегодня, 11:11
3

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможности приглашения нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России.

«Вызов Дзюбы в сборную был бы символичным жестом, но для этого кому‑то, возможно, надо усмирить гордыню. Мне кажется, было бы красиво отдать дань уважения Артему в сборной во время какого‑то товарищеского матча, чтобы это увидели телезрители, рукоплескали зрители на стадионе. Но эту идею должны воплощать в жизнь люди с амбициями», – сказал Губерниев.

  • В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
  • Форвард не играл за сборную России после Евро-2020, прошедшего в 2021 году. По завершении турнира главным тренером национальной команды стал Валерий Карпин.
  • Дзюба и Кержаков делят первое место по количеству голов за сборную России – по 30 мячей.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Россия Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
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Комментарии (3)
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biber.ru
1741595042
Гордыня грех, но исправить можно.
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АК 68
1741595868
Да, и этот матч провести на Лукойл-арене, где зрители его очень "уважают".
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Цугундeр
1741596661
"Но эту идею должны воплощать в жизнь люди с амбициями»..(с) А не с умственными поллюциями..в эфире.
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