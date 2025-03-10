Губерниев назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможности приглашения нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России.

«Вызов Дзюбы в сборную был бы символичным жестом, но для этого кому‑то, возможно, надо усмирить гордыню. Мне кажется, было бы красиво отдать дань уважения Артему в сборной во время какого‑то товарищеского матча, чтобы это увидели телезрители, рукоплескали зрители на стадионе. Но эту идею должны воплощать в жизнь люди с амбициями», – сказал Губерниев.