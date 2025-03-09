Дзюба: «Напоследок хочется сыграть за сборную»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выразил желание вернуться в сборную России.

Артем стал лучшим бомбардиром в российской истории с 234 голами.

Гол Дзюбы стал победным в матче с «Крыльями» (2:0).

Впереди у «Акрона» матч со «Спартаком» – родным клубом Дзюбы.

«Я очень уважал всегда Черчесова за то, что он говорил. Чтобы попасть в сборную, нужно заслужить. Это была цель, стремление. А сейчас достаточно одной игры, чтобы туда попасть.

Надеюсь, пока я играю, организую какой‑то матч, где можно будет написать: «В бой идут одни старики». Джикия, я, Смолов, Песьяков… 30 лет и больше. Было бы очень круто. Хочется за сборную напоследок сыграть. Ощутить гимн своей страны

Интересная трактовка. Дугласу Сантосу 30 лет, и его включают в расширенный список. Нет предела…. Не знаю, как сказать», – сказал Дзюба.