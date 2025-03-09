Черчесов прокомментировал рекорд Дзюбы: «Знаю, как сильно он этого хотел»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на рекордный гол Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» забил сегодня «Крыльям Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова. На его счету 234 гола в карьере.

«Поздравляю Артeма! Когда поравнялся, я не поздравлял, потому что не видел смысла. Но Дзюба ещe не поставил точку в карьере, голы ещe будут.

От всей души желаю ему наращивать количество голов. Ещe раз поздравляю. Мы много вместе работали, поэтому я знаю, как сильно он этого хотел», – сказал Черчесов.