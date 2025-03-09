Семин объяснил, почему Дзюба уступает Кержакову

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сeмин отреагировал на рекордный гол Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» забил сегодня «Крыльям Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова. На его счету 234 гола в карьере.

«Дзюба уступает Кержакову во многих моментах. Александр сыграл больше матчей за сборную, играл в «Севилье», в более статусных клубах, чем Дзюба.

Но у Кержакова своe время, а у Артeма – своe. Голы ведь никто не квалифицировал, в каких матчах они были, официально – забито и забито. На мой взгляд, Кержакову было труднее забивать», – сказал Сeмин.