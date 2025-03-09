«Есть недоработка Галактионова»: агент Батракова – об игре «Локомотива»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев оценил игру команды в последних матчах РПЛ.

«Качества футболистов не соответствуют тому, что мы видим на поле. Складывается ощущение, что тренер потерял мысль того, что он хочет видеть от команды. Нет целостной игры, непонятно, за счет чего хотят вскрыть оборону соперника, как перемещаться. Здесь прослеживается тренерская недоработка.

Что касается Батракова, назвать игру Алексея в матче с «Ахматом» выдающейся нельзя, несмотря на забитый мяч. Надо отметить в том эпизоде Сергея Пиняева. Батраков может играть лучше, вне всякого сомнения, но футбол – это командная игра и не все зависит от одного футболиста», – сказал Кузьмичев.