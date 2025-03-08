Мелкадзе: «В «Спартаке» мне по сути не дали шанса себя проявить»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о периоде своих выступлений за «Спартак».

«В любой хорошей команде себя трудно проявить. Для меня шанс – это дать поиграть в старте два-три матча. Вот это шанс. У меня в «Спартаке» такого не было. Мне столько времени не давали.

У меня был один матч в старте, и потом я снова на замене. Выходы со скамейки на 15 минут, когда команда проигрывает – это не шанс. Я на этот вопрос так смотрю. Мне по сути не дали шанса себя проявить», – сказал Мелкадзе.