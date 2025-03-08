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Газзаев высказался о работе Семака в «Зените»

Сегодня, 14:25
4

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Не стоит ли Семаку бросить себе вызов и попробовать уехать тренировать в Европу? Чтобы уехать тренировать в европейские чемпионаты, нужно, чтобы тебя кто-то пригласил, какие-то хорошие клубы.

А что касается работы в «Зените», то там непростая работа. То, как работает сегодня Семак, – это талант тренера. Он человек, который выиграл шесть чемпионатов России. Это искусство. Это искусство тренера.

Не так просто мотивировать игроков каждый раз на то, чтобы они добивались больших успехов, достигали больших целей. Это очень сложно. Потому что они работают на пределе. Это и морально, и эмоционально, и психологически сложно, потому что у них нет возможности выйти и сыграть вполсилы. Это невозможно.

Один раз выиграть чемпионат – не проблема, а вот держать первое место на протяжении пяти, шести, семи лет – это очень сложно. Постоянно надо мотивировать.

Я помню, когда мы очередной Кубок выиграли, естественно, праздновали, и Красич мне говорит: «А что, на следующий год тоже надо Кубок выигрывать?» Я говорю: «Уже забудь!» [Смеeтся].

Вот вам, пожалуйста, ответ. Если один раз мы уже выиграли, то всe. Нет! Если ты хочешь всe время быть наверху, то ты должен всe время выигрывать», – сказал Газзаев.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года.
  • За это время тренер сумел выиграть шесть чемпионатов России, два Кубка и пять Суперкубков России.
  • Ранее он был главным тренером «Уфы», а также работал в тренерских штабах «Зенита» и сборной России.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий Семак Сергей
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Комментарии (4)
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Номэд
1741436434
Какая от сельдерея мотивация? Ахах. Мотивирует гаСпром баблом. А если пе.дорио даже к бабкам теряет интерес, то на замену покупают других пе.дорио.
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ГОВНО ЗЕНИТ
1741436996
Газаев,у тебя ус отклеился .. От слюны,лижи дальше..
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Спартачище
1741437695
Это не симак выигрывает, а газпром на народные деньги накупили угольков, зарядили судей, в руководстве РСФ/РПЛ один газчинуши позорное посмешище
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Цугундeр
1741437964
«Нам легко побеждать из-за денег? Если бы было просто, это сделали бы другие. Но они не сделали. А мы сделали» (С)Гвардиола.
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