33-миллионный новичок «Зенита» дебютирует в РПЛ в матче с «Факелом»

Нападающий Луис Энрике включен в стартовый состав «Зенита» на гостевой матч 20-го тура РПЛ с «Факелом».
Это будет дебютная официальная игра бразильца в петербургском клубе.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Воронеже. Начало – в 14:30 мск.
- Луис Энрике пропустил игру 19-го тура «Зенит» – ЦСКА (0:0) из-за микроповреждения, полученного на Зимнем кубке РПЛ.
- Петербургский клуб приобрел 24-летнего игрока у «Ботафого» 20 января. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 33 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»