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  • 33-миллионный новичок «Зенита» дебютирует в РПЛ в матче с «Факелом»

33-миллионный новичок «Зенита» дебютирует в РПЛ в матче с «Факелом»

Сегодня, 14:14
14

Нападающий Луис Энрике включен в стартовый состав «Зенита» на гостевой матч 20-го тура РПЛ с «Факелом».

Это будет дебютная официальная игра бразильца в петербургском клубе.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Воронеже. Начало – в 14:30 мск.

  • Луис Энрике пропустил игру 19-го тура «Зенит» – ЦСКА (0:0) из-за микроповреждения, полученного на Зимнем кубке РПЛ.
  • Петербургский клуб приобрел 24-летнего игрока у «Ботафого» 20 января. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 33 миллиона евро.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Энрике Луис
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Комментарии (14)
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мАсквобадгуно
1741432628
А почему в афишах Спартака нет слов , что треш-игрок дебютирует за Спартак? Бомбардир, разберитесь!
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subbotaspartak
1741432766
Обязательно перед каждой игрой вспоминать о 33 млн... Доставалы...
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Тинез Розоп
1741433199
Позорище. Суммой народных бабок хвалятся(… (выкинутых)
Ответить
7:1
1741433206
не сильно нам это поможет, если факел будет играть по схеме двухэтажный автобус-гармошка. в такой ситуации лучше мелкий педро.
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insider_retro
1741436590
Воронежцы, нынче, будут традиционно хороши, инициативны и на кураже... Цифры в лимонах мяч не пинают...
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Спартачище
1741437439
В Воронеже закончится карьера болотного уголька
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