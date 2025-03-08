33-миллионный новичок «Зенита» дебютирует в РПЛ в матче с «Факелом»

Нападающий Луис Энрике включен в стартовый состав «Зенита» на гостевой матч 20-го тура РПЛ с «Факелом».

Это будет дебютная официальная игра бразильца в петербургском клубе.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Воронеже. Начало – в 14:30 мск.