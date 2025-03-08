Роналду пошутил над фанатом, копирующим его внешность

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посмеялся над копирующим его внешность фанатом перед домашним матчем 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом» (2:2).
Человек в футболке Роналду, копирующий внешность ирока, находился на триунах.
Криштиану во время разминки заметил фаната и сказал ему: «Бро, ты не похож на меня. Ты слишком уродливый».
В ответ болельщик назвал Роналду «лучшим». Криштиану улыбнулся и показал ему большой палец.
- В этой игре 40-летний Роналду отметился 1 голом.
- Всего португалец провел за «Аль-Наср» 31 матч в этом сезоне, забил 26 голов, отдал 4 передачи.
Источник: Спортс''