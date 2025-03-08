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Роналду пошутил над фанатом, копирующим его внешность

Сегодня, 13:50

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посмеялся над копирующим его внешность фанатом перед домашним матчем 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом» (2:2).

Человек в футболке Роналду, копирующий внешность ирока, находился на триунах.

Криштиану во время разминки заметил фаната и сказал ему: «Бро, ты не похож на меня. Ты слишком уродливый».

В ответ болельщик назвал Роналду «лучшим». Криштиану улыбнулся и показал ему большой палец.

  • В этой игре 40-летний Роналду отметился 1 голом.
  • Всего португалец провел за «Аль-Наср» 31 матч в этом сезоне, забил 26 голов, отдал 4 передачи.

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Источник: Спортс''
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Наср Роналду Криштиану
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