Роналду пошутил над фанатом, копирующим его внешность

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посмеялся над копирующим его внешность фанатом перед домашним матчем 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом» (2:2).

Человек в футболке Роналду, копирующий внешность ирока, находился на триунах.

Криштиану во время разминки заметил фаната и сказал ему: «Бро, ты не похож на меня. Ты слишком уродливый».

В ответ болельщик назвал Роналду «лучшим». Криштиану улыбнулся и показал ему большой палец.