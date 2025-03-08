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Бывший спортивный директор ЦСКА оценил перспективы Кисляка заиграть в Европе

Сегодня, 13:05
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Экс-спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян считает, что 19-летний полузащитник Матвей Кисляк смог бы заиграть в любом клубе Серии A.

«Кисляк способен играть и опорника, и восьмерку. Он универсален, подойдет любому клубу Серии А. Команда играет в контроль мяча и выход из обороны через пас – Матвей комбинирует под давлением, самостоятельно продвигает мяч и ускоряет игру передачами вперед.

Команда играет в низком блоке и полузащитнику необходимо качественно играть в отборе, быть на ноге у соперника и страховать зоны или партнеров – без проблем для Кисляка.

Команда прессингует на чужой половине и максимально быстро проводит атаку после перехвата – и тут Кисляк хорош. Он взрывной, цепкий, быстро сокращает дистанцию, дает объем и обладает прекрасным первым касанием вперед.

Матвей не избегает верховых единоборств, несмотря на то, что он невысокий. Ему следует набрать мышечную массу, но при этом не потерять в мобильности и координации.

В марте 2024-го я и Максим Белецкий были на Кубке Либертадорес до 20 лет в Уругвае. Скауты из Франции и Нидерландов, зная мою направленность на поиск и раскрытие молодых игроков, спрашивали о молодежи ЦСКА, о Кисляке в том числе.

Я бы рекомендовал любому футболисту из РПЛ идти не в топ-клубы, которые бьются за результат, а в команды, нацеленные на перепродажу. Больше шансов получать игровое время в «Болонье», «Фиорентине», «Удинезе», «Торино» и «Дженоа», – сказал Мовсесьян.

  • 19-летний Кисляк провел в этом сезоне 18 матчей за ЦСКА, забил 1 гол.
  • Мовсесьян покинул пост спортивного директора московского клуба в конце декабря прошлого года.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей
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Комментарии (1)
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Борис34684
1741433966
Что за люди, парень только только начал играть его уже куда то пророчат. Дайте парню сезона два сыграть на хорошем уровне.
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