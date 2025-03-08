Смородская высказалась о результатах «Локомотива» весной

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результаты команды после возобновления сезона.
«Мне кажется, что «Локомотив» не вкатился в сезон – не хватает реализации. С мастерством всe наладится. Что касается Алексея Батракова, думаю, он вряд ли станет лучшим бомбардиром. Всe-таки Батраков показывает себя только первый сезон, у него ещe всe впереди», – сказала Смородская.
- «Локомотив» не выигрывает 6 матчей подряд. Команда возобновила сезон-2024/25 ничьими с «Динамо Мх» (1:1) и «Ахматом» (1:1).
- В матче с «Ахматом» Батраков забил свой 11-й гол в этом чемпионате России. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ. Лидирует форвард «Спартака» Манфред Угальде, на счету которого 16 мячей.
Источник: Metaratings.ru