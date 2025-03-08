Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Смородская высказалась о результатах «Локомотива» весной

Сегодня, 12:40
5

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результаты команды после возобновления сезона.

«Мне кажется, что «Локомотив» не вкатился в сезон – не хватает реализации. С мастерством всe наладится. Что касается Алексея Батракова, думаю, он вряд ли станет лучшим бомбардиром. Всe-таки Батраков показывает себя только первый сезон, у него ещe всe впереди», – сказала Смородская.

  • «Локомотив» не выигрывает 6 матчей подряд. Команда возобновила сезон-2024/25 ничьими с «Динамо Мх» (1:1) и «Ахматом» (1:1).
  • В матче с «Ахматом» Батраков забил свой 11-й гол в этом чемпионате России. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ. Лидирует форвард «Спартака» Манфред Угальде, на счету которого 16 мячей.

Еще по теме:
Стал известен предварительный диагноз травмированного Баринова 2
Радимов назвал двух футболистов, от которых зависит вся игра «Локомотива» в атаке 1
Реакция Галактионова на отсутствие рукопожатия с Бариновым после замены 1
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей Смородская Ольга
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1741427565
Нужен новый тренер. И еще хаха тем кто нахваливал Галактиошку в начале сезона. Нет осмысленной командной игры и скорости. А работает тренер давно.
Ответить
FWSPM
1741427568
Конечно не станет. Манфред потрошитель вне конкуренции
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
3
Спортивному директору «Факела» показали красную карточку после матча с «Зенитом»
18:39
Семак прокомментировал удаление игрока «Факела»
18:20
1
Семак заявил о расистских оскорблениях в адрес игроков «Зенита»
17:47
20
Медведев ответил на вопрос об удалении Вендела
17:36
9
АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Ноттингем Форест» (0:1)
17:25
В эпизоде с удалением Вендела произошла редкая ситуация с видеоповтором
17:14
9
Соболев довел серию «0+0» в «Зените» до 13 матчей
16:46
11
РПЛ. «Зенит» обыграл «Факел» в Воронеже (2:0) в матче с двумя красными
16:28
70
Вендела удалили за неприличный жест в матче с «Факелом», он пропустит игру со «Спартаком»
16:16
14
Все новости
Все новости
Хавбек «Спартака» пропустит матч с «Рубином»
18:27
4
Экс-судья Николаев высказался об удалении Якимова в игре «Факел» – «Зенит»
18:00
4
В эпизоде с удалением Вендела произошла редкая ситуация с видеоповтором
17:14
9
Гонду прокомментировал победу над «Факелом»
17:05
1
Бышовец оценил шансы ЦСКА на топ-3 в этом сезоне
16:51
Соболев довел серию «0+0» в «Зените» до 13 матчей
16:46
11
РПЛ. «Зенит» обыграл «Факел» в Воронеже (2:0) в матче с двумя красными
16:28
70
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Слишкович прокомментировал поражение «Оренбурга» от «Ростова»
16:23
Вендела удалили за неприличный жест в матче с «Факелом», он пропустит игру со «Спартаком»
16:16
14
Панов рассказал, как грабил людей в подростковом возрасте
16:07
3
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Химки»: 8 марта
15:58
Тренер «Ростова» прокомментировал победу над «Оренбургом»
15:51
1
Фото«Зенит» арендовал защитника «Пари НН» для второй команды
15:27
Колосков заявил о колоссальной разнице между Романцевым и Семаком
15:13
37
Мелкадзе: «В «Спартаке» мне по сути не дали шанса себя проявить»
15:00
8
Кордоба высказался об окончании безголевой серии
14:49
Газзаев высказался о работе Семака в «Зените»
14:25
4
33-миллионный новичок «Зенита» дебютирует в РПЛ в матче с «Факелом»
14:14
14
РПЛ. «Оренбург» уступил «Ростову» (1:2)
13:59
14
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
13:58
«Спартак» заинтересовался защитником «Химок»
13:37
5
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 8 марта
13:29
10
Мелкадзе отказался признать Дзюбу величайшим нападающим в истории РПЛ
13:25
7
Бывший спортивный директор ЦСКА оценил перспективы Кисляка заиграть в Европе
13:05
1
Рапопорт отреагировал на предложение Денисова платить детским тренерам 500 тысяч рублей в месяц
12:55
3
Смородская высказалась о результатах «Локомотива» весной
12:40
5
Генич – о клубе РПЛ: «Это просто набор футболистов»
12:27
9
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 