Смородская высказалась о результатах «Локомотива» весной

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результаты команды после возобновления сезона.

«Мне кажется, что «Локомотив» не вкатился в сезон – не хватает реализации. С мастерством всe наладится. Что касается Алексея Батракова, думаю, он вряд ли станет лучшим бомбардиром. Всe-таки Батраков показывает себя только первый сезон, у него ещe всe впереди», – сказала Смородская.