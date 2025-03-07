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  • В «Пари НН» назвали условие для вхождения Мостового в тренерский штаб

В «Пари НН» назвали условие для вхождения Мостового в тренерский штаб

7 марта 2025, 17:29
6

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопросы о возможном сотрудничестве с Александром Мостовым.

  • Экс-спартаковец получил тренерскую лицензию УЕФА категории А на этой неделе.
  • 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.
  • У Александра уже есть предложение от «Динамо Мх».

«Конечно, готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в «Пари НН».

Более того, как только он получил лицензию, я позвонил Виктору Михайловичу Гончаренко, и переспросил у него: «Наше предложение в силе?». Виктор Михайлович сказал, что все, конечно, в силе.

Если Александр захочет рассмотреть Нижний Новгород в качестве такой площадки, то мы будем несказанно рады.

Войти в тренерский штаб? Это история, которую им надо будет обсудить с Гончаренко. Сначала нужно приехать и посмотреть, а потом уже обсуждать рабочее сотрудничество», – сказал Мелик-Гусейнов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Гончаренко Виктор Мостовой Александр
Комментарии (6)
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FWSPM
1741358715
Он на зарплату хочет а не на стажировку. Смотри не перепутай
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...короче
1741359399
...посыпались предложения о стажировке, за день два, значит пора рулить на больничку...
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Тинез Розоп
1741360464
К Семаку надо этого засланца… ( он там всех заразит)
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k611
1741360825
Главное условие чтоб п.. дел поменьше
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crf575757
1741362553
Пипец Пари НН! Всех заболтает, играть некогда будет!
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neim
1741363846
Жаль Пари НН. И так одной ногой в стыковые матчи стоят, а тут ещё и Саню подогнали ... ))).
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