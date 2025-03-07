В «Пари НН» назвали условие для вхождения Мостового в тренерский штаб

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопросы о возможном сотрудничестве с Александром Мостовым.
- Экс-спартаковец получил тренерскую лицензию УЕФА категории А на этой неделе.
- 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
- У Александра уже есть предложение от «Динамо Мх».
«Конечно, готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в «Пари НН».
Более того, как только он получил лицензию, я позвонил Виктору Михайловичу Гончаренко, и переспросил у него: «Наше предложение в силе?». Виктор Михайлович сказал, что все, конечно, в силе.
Если Александр захочет рассмотреть Нижний Новгород в качестве такой площадки, то мы будем несказанно рады.
Войти в тренерский штаб? Это история, которую им надо будет обсудить с Гончаренко. Сначала нужно приехать и посмотреть, а потом уже обсуждать рабочее сотрудничество», – сказал Мелик-Гусейнов.
Источник: Sport24