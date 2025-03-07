Тренер сборной России объяснил симуляции Соболева в игре с ЦСКА

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о нырках форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).
– После матча «Зенит» – ЦСКА больше говорили не о самой игре, а об Александре Соболеве, который запомнился двумя «нырками» в штрафной за 15 минут на поле.
– Соболев вышел на совсем небольшое количество времени. Что-то пытался сделать, обострял.
«Нырки»? Он падал, потому что чувствовал, что есть касание. А трактовки ведь сейчас какие: один судья скажет, что достаточное касание, а другой – нет.
У Соболева было видно желание показать себя. Пока не будем торопиться с выводами.
- Соболев был куплен «Зенитом» в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- У форварда нет голевых действий в 12 матчах РПЛ за петербургскую команду.
Источник: Sport24