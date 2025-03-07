Медведева объяснила, почему позвала бы на интервью Месси, а не Роналду

Известная российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, кого из футболистов позвала бы на свою программу.

– Насколько знаю, у тебя на программе еще не было футболиста. Кто бы им мог быть?

– Наверное, многие люди со мной согласятся, что болельщики футбола делятся на две команды – Роналду и Месси. Я бы позвала Месси.

– Почему?

– Мне кажется, что с ним очень интересно [поговорить] по поводу его карьеры, как он совмещал все это с жизненным бытом. Тем более с такой популярностью, такими деньгами. Просто узнать, как человек живет.

Хочется с ним поговорить, есть ощущение, что в разговоре Месси более человечный. Может больше рассказать.

Если Роналду – дисциплина, мы видели, как он тренируется, как готовится к важнейшим матчам. Как будто там не расскажут интересную подноготную, у Роналду, кажется, должно все должно быть вылизано. Он и выглядит так, как вылизанный Аполлон. А Месси больше про человечность, у него есть всякие интересные истории.