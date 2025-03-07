Игрок «Локо» придумал оригинальный подарок на 8 марта

Вингер «Локомотива» Никита Салытков ответил на вопрос об оригинальном подарке на 8 марта.
– Впереди 8 марта. Какой самый оригинальный подарок?
– Меня уже спросили [работники медиаслужбы «Локомотива»]. Не знаю [улыбается]. Цветы подарить [улыбается].
– Только цветы?
– Можете свою девушку в Бразилию свозить на карнавал [смеeтся]!
- 20-летний Салтыков провел в этом сезоне 9 матчей за «Локомотив», отдал 1 передачу.
- Ранее он выступал также за «Крылья Советов», «Акрон», «Звезду» из Санкт-Петербурга и «Чертаново».
- На счету Салтыкова 3 матча за молодежную сборную России, в которых он забил 2 гола и отдал 1 передачу.
Источник: «Чемпионат»