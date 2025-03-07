Игрок «Локо» придумал оригинальный подарок на 8 марта

Вингер «Локомотива» Никита Салытков ответил на вопрос об оригинальном подарке на 8 марта.

– Впереди 8 марта. Какой самый оригинальный подарок?

– Меня уже спросили [работники медиаслужбы «Локомотива»]. Не знаю [улыбается]. Цветы подарить [улыбается].

– Только цветы?

– Можете свою девушку в Бразилию свозить на карнавал [смеeтся]!