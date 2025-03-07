Булыкин сказал, когда Дзюба побьет рекорд Кержакова

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард «Акрона» Артем Дзюба уже в ближайшем матче может стать абсолютным рекордсменом российского футбола по забитым голам.

«Дзюба способен уже в ближайшем матче побить рекорд Кержакова – Артем в хорошей форме и способен регулярно забивать голы даже в своем немолодом возрасте. А с учетом того, что у «Крыльев» весь сезон большие проблемы с игрой в обороне, Дзюбе не так трудно будет отличиться. И он своей карьерой заслуживает этот рекорд.

Но из его слов в интервью после поражения от «Пари НН» явно видно, что Артем больше сосредоточен на результатах «Акрона» и хочет в первую очередь команде приносить пользу, а уже потом заниматься личной статистикой. Поэтому наверняка он сделает всe для победы команды.

Тем более она еще не так далеко оторвалась от зоны стыков. И нельзя снова проигрывать конкуренту, если хочется без нервов завершить дебютный сезон в РПЛ», – сказал Булыкин.