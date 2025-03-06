Андрей Мостовой одним прилагательным описал будущий матч «Зенита» с «Факелом»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Факела».

– В Воронеже для «Зенита» традиционно непросто складываются матчи. Что ожидаете от грядущей игры?

– Сто процентов, что будет очень тяжелая игра – там активные болельщики, искусственное поле и боевая команда. Нужно будет показать характер, свою игру и не уступать в единоборствах. Я думаю, это будет основной показатель успешной игры.

– Нужно ли «Зениту» дополнительное время на то, чтобы адаптироваться к российским погодным условиям? Плюс, в Воронеже непростое поле...

– Поэтому мы специально тренируемся на искусственном поле, чтобы играть в Воронеже было не так непривычно. Погодные условия? Думаю, что пары первых дней в России было достаточно для того, чтобы привыкнуть к холоду. Сейчас уже все нормально.

– С учетом всех нюансов Воронежа, можно ли назвать этот выезд одним из самых непростых в чемпионате?

– Да, это так. По-моему, там ни одна из команд не забивала больше двух мячей. Хозяева очень хорошо обороняются, особенно в домашних стенах, болельщики очень хорошо помогают. Наши последние матчи в Воронеже показывают: это очень тяжелый выезд.