Газзаев спрогнозировал, когда российские команды вернут в международные турниры

Валерий Газзаев считает, что в этом году сборная России продолжит проводить только товарищеские матчи.

Также он высказался о соперниках национальной команды в 2025 году.

С Замбией россияне встретятся в марте в Москве, с Нигерией – 6 июня дома, с Беларусью – 10 июня на выезде.

Нигерия занимает 44-е место в рейтинге ФИФА, Замбия – 87-е, Беларусь – 98-е.

«Сборная в любом случае должна существовать и играть матчи. Это обязательно должно происходить. Рано или поздно закончится изоляция, к этому нужно подготовиться.

Думаю, это произойдет примерно в 2026 или 2027 году. Сегодня можно отрабатывать тактические и индивидуальные моменты на таких командах, с которыми удается сыграть.

В таком случае сможем выйти на хороший уровень после возвращения», – заявил Газзаев.