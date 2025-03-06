Семин оценил игру Хвичи против «Ливерпуля»

Юрий Семин высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем» (0:1).
«Мне очень понравился матч. На мой взгляд, Луис Энрике не угадал с заменами, потому что «ПСЖ» вот-вот должны были забить гол, но после замен инициатива перешла к «Ливерпулю». 70 минут матча большим преимуществом владел «ПСЖ». Они просто не использовали свои моменты.
Я так и не понял момент с офсайдом Хвичи. Это смешной офсайд, который должен был идти в пользу атакующей команды.
Хвича провeл блестящий матч. Не знаю, по каким причинам произошла его замена, но она сыграла в худшую сторону для «ПСЖ».
У Хвичи было большое количество ударов, он был на всех участках поля и для меня стал лучшим игроком матча», – заявил Сeмин.
- Парижане выиграли по ударам – 27:2.
- Единственный гол забил Харви Эллиот на 87-й минуте.
- За минуту до этого он вышел на замену вместо Мохамеда Салаха.
- Гол Хвичи на 21-й минуте отменили из-за минимального офсайда.
- Ответная встреча состоится 11 марта на «Энфилде».
Источник: «Чемпионат»