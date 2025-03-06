Семин оценил игру Хвичи против «Ливерпуля»

Юрий Семин высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем» (0:1).

«Мне очень понравился матч. На мой взгляд, Луис Энрике не угадал с заменами, потому что «ПСЖ» вот-вот должны были забить гол, но после замен инициатива перешла к «Ливерпулю». 70 минут матча большим преимуществом владел «ПСЖ». Они просто не использовали свои моменты.

Я так и не понял момент с офсайдом Хвичи. Это смешной офсайд, который должен был идти в пользу атакующей команды.

Хвича провeл блестящий матч. Не знаю, по каким причинам произошла его замена, но она сыграла в худшую сторону для «ПСЖ».

У Хвичи было большое количество ударов, он был на всех участках поля и для меня стал лучшим игроком матча», – заявил Сeмин.