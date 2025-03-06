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Алиссон ответил, стал ли матч с «ПСЖ» лучшим в его карьере

Сегодня, 10:48

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон дал комментарий по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

  • Парижане выиграли по ударам – 27:2.
  • «Ливерпуль» победил со счетом 1:0 благодаря единственному голу Харви Эллиота на 87-й минуте.
  • Сам Алиссон сделал 9 сейвов и побил два рекорда в этом матче.

«Была ли эта игра лучшей для меня в сезоне? Возможно, в жизни.

Тренер говорил, что будет тяжело. Надеюсь, в ответном домашнем матче мы сможем сыграть лучше», – сказал Алиссон.

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Источник: Sky Sports
Лига чемпионов Ливерпуль ПСЖ Алиссон
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