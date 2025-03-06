Алиссон ответил, стал ли матч с «ПСЖ» лучшим в его карьере

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон дал комментарий по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
- Парижане выиграли по ударам – 27:2.
- «Ливерпуль» победил со счетом 1:0 благодаря единственному голу Харви Эллиота на 87-й минуте.
- Сам Алиссон сделал 9 сейвов и побил два рекорда в этом матче.
«Была ли эта игра лучшей для меня в сезоне? Возможно, в жизни.
Тренер говорил, что будет тяжело. Надеюсь, в ответном домашнем матче мы сможем сыграть лучше», – сказал Алиссон.
Источник: Sky Sports